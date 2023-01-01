Пхеньян, 1 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В Северной Корее сменилось по итогам VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи руководство Вооруженных сил, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

EPA/KCNA/ТАСС Конференция секретарей ячеек Трудовой партии Кореи

От своих обязанностей освобожден секретарь ЦК Трудовой партии Кореи зампред центрального военного комитета Пак Чон Чхон, который был главным военным в стране после Верховного главнокомандующего — лидера КНДР Ким Чен Ына. Пост главного военного страны займет Ли Ён Гиль, который до этого был министром обороны.

Главой минобороны Северной Кореи стал Кан Сун Нам.

Причины кадровых перестановок в КНДР не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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