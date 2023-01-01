В Северной Корее сменилось руководство Вооруженных сил
Кадровые перестановки коснулись руководства Вооруженных сил КНДР
Пхеньян, 1 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В Северной Корее сменилось по итогам VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи руководство Вооруженных сил, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
От своих обязанностей освобожден секретарь ЦК Трудовой партии Кореи зампред центрального военного комитета Пак Чон Чхон, который был главным военным в стране после Верховного главнокомандующего — лидера КНДР Ким Чен Ына. Пост главного военного страны займет Ли Ён Гиль, который до этого был министром обороны.
Главой минобороны Северной Кореи стал Кан Сун Нам.
Причины кадровых перестановок в КНДР не называются.
Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Читайте также: Северная Корея провела испытания сверхкрупной РСЗО в Японском море