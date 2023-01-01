Луганск, 1 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Киевские боевики открыли огонь по двум населённым пунктам на территории Луганской Народной Республики. Обстрел ВСУ осуществили 1 января. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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«С начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты Чмыровка (Старобельский район) и Рубежное», ― говорится в сообщении Народной милиции в телеграм-канале.

Уточняется, что по селу и городу было пущено пять ракет с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Пока информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли больницу в городе Первомайске в ЛНР. В результате погибли шесть человек ― пациенты и медицинский персонал.

Киевские боевики ударили по медучреждению тремя залпами с интервалом в 30–40 минут между ними. В это время в больнице находились пятеро детей с матерями, в том числе новорождённый. Среди них никто не пострадал.

Также в результате обстрела разрушен корпус центральной городской больницы.