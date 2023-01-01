Пхеньян, 1 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом, сообщает 1 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что также председателя Государственного совета КНДР поздравили политические деятели из Армении, Азербайджана, Вьетнама, Монголии, Сингапура, Туркмении и Лаоса.

Ранее сообщалось, что 31 декабря и 1 января Северная Корея провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня.