Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Лидер андеграундного рэп-проекта Андрей Грецков, известный также как Андрей Райкконен, скончался в Санк-Петербурге. Об этом 31 декабря в социальных сетях сообщили его друзья.

Цитата из видео: «Рэпера нашли мертвым в квартире» Андрей Райкконен

Сообщается, что артист жаловался на плохое самочувствие, из-за этого перенес концерт в Москве с 17 декабря 2022 года на январь 2023 года. Ранее Райкконен писал в соцсетях, что запланированный концерт переносится, поскольку он «приболел». По словам его друзей, 29 декабря Райкконен перестал выходить на связь, попасть к нему в квартиру удалось только накануне Нового года.

Причина смерти артиста не называется.