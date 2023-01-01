Вашингтон, 1 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Специальная рабочая группа создана американской компанией Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу о возможности возвращения экс-президенту США Дональду Трампу его заблокированных аккаунтов в принадлежащих этой компании соцсетях Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 января сообщает газета Financial Times со ссылкой источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отмечается, что в такую группу войдут сотрудники из отделов публичной политики, коммуникаций и политики формирования контента указанных соцесетей.

Также указывается, что ранее решение по таким вопросам принимал глава названной компании Марк Цукерберг, в данный момент занятый свои видением метавселенной, однако не исключается, что он может вмешаться в этот процесс.

При этом добавляется, что решение по вопросу о возвращении Трампу его аккаунтов может быть принято в течение января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего президента США Дональда Трампа лишили доступа к его аккаунтам в ряде американских соцсетей в начале января 2021 года, когда он покидал занимаемый им пост, что было расценено политиком как ущемление его прав и цензура в пользу его политических оппонентов — Демпартии США.