Москва, 1 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Двойная оплата положена не только тем, кто работает в дни государственных праздников 1 и 7 января, но и всем, кто был привлечён к работе с 1 по 8 января, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Ссылаясь на статью 153 Трудового кодекса РФ, регламентирующую повышенную оплату труда в выходные и праздничные дни, эксперт напомнила о существовании 12-часовых и 24-часовых рабочих смен.

По словам Лебединской, если часть рабочего дня (смены) попадает на выходной день или праздник, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день — от 0 до 24 часов.

Если сотрудник привлекается к работе в праздничные дни, в частности в период с 1 января по 8 января, все эти дни, а не только 1 и 7 января, подлежат двойной оплате.

Однако дежурства не оплачиваются в двойном размере, а компенсируются предоставлением в течение ближайших десяти дней отгула с той же продолжительностью, что и дежурство.