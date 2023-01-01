Луганск, 1 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Киевские боевики потеряли до 90 человек в Луганской Народной Республике. Об этом 1 января сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко.

ТАСС/Красильников Станислав ВСУ

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава», ― говорится в сообщении в телеграм-канале Народной милиции.

Кроме того, были уничтожены три танка, пять бронетранспортёров, два беспилотных летательных аппарата, а также 6 единиц специальной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские военные успешно отбивают попытки боевиков киевского террористического режима прорваться на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться достаточно тяжёлой и сложной.