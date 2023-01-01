Ереван, 1 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе новогоднего обращения к гражданам государства 1 января назвал предназначение современной армии на территории республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По словам Пашиняна, такая армия необходима «не для войны, а для мира». Также премьер-министр отметил, что важна защита территориальной целостности и суверенитета, а сама армия будет формироваться из «профессиональных солдат и офицеров».

О планах провести реформу армии Армении Пашинян заявил в ноябре 2022 года. В 2023 году правительство республики выделит около 505 миллиардов долларов на необходимые оборонные расходы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с Новым годом в завершение визита главы Армении в Москву.