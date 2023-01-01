Киев, 1 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Один из объектов инфраструктуры Киевской области получил повреждение в ночь на 1 января, написал глава региональной администрации Алексей Кулеба в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Он уточнил, что повреждение получено в результате атаки беспилотников. Нет информации о том, чтобы кто-то пострадал.

«Есть повреждение объекта инфраструктуры, — заявил Кулеба. — Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе в ночь на 1 января.

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