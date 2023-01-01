Москва, 1 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе своего новогоднего поздравления отметил, что граждане РФ способны противостоять любым угрозам и вызовам.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«<…> Уходящий год стал временем серьезных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам», — говорится в сообщении, опубликованном 1 января в Telegram-канале правительства.

Также Мишустин отметил, что преданность Родине, любовь к семье и ответственность за будущее страны являются главными ценностями, объединяющими всех россиян.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего новогоднего обращения отметил, что 2022 год «многое расставил по местам».