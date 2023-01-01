В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки ранены восемь человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов киевских боевиков ранены восемь мирных жителей
Донецк, 1 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки были ранены восемь мирных жителей. Об этом 1 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия обстрела ДНР
«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск — прим. ред.) 31 декабря до 08:00 1 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины обстреляли город Рубежное Луганской Народной Республики из РСЗО.