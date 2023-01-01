Донецк, 1 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки были ранены восемь мирных жителей. Об этом 1 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск — прим. ред.) 31 декабря до 08:00 1 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины обстреляли город Рубежное Луганской Народной Республики из РСЗО.