Токио, 1 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. По мнению журналиста газеты JB Press Минору Ямады, сложившаяся в настоящее время в торговле России и Японии ситуация является ненормальной, так как её объём превысил тот, который наблюдался до введения Западом антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По словам автора публикации, общая сумма экспорта и импорта между двумя странами за десять месяцев 2022 года уже совпадает с показателями 2021 года, а объём ввоза российских товаров в Японию выше, чем в прошлом году.

«Несмотря на экономические санкции, сложилась необычная ситуация, при которой объём торговли с Россией выше, чем до введения санкций. Эту проблему нельзя игнорировать», — написал он в своей статье.

Также журналист уточнил, что Япония импортировала из России товары на общую сумму 1,8 трлн иен, а экспортировала — только на 542,3 млрд иен.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2022 года стало известно, что в 2023 году Россия и Япония сократят квоты на вылов рыбы в 200-мильных исключительных экономических зонах двух стран.