Минск, 1 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Наступивший 2023 год в Белоруссии объявлен Годом мира и созидания. Об этом в новогоднем телеобращении к соотечественникам объявил президент страны Александр Лукашенко. Его речь транслировалась на сайте белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец», ― сказал Лукашенко, подчеркнув, что так же сильно, как и граждане страны, желает мира и добра родной Белоруссии.

Белорусский лидер добавил, что ушедший год был «непростым, противоречивым, порой напряжённым».

«Но главное для нас — он был мирным, ― указал Лукашенко. ― Мы, может быть, даже в большей степени, чем ранее, ощутили угрозу спокойной и безопасной жизни, к которой привыкли».

Президент Белоруссии подчеркнул, что «достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету».

«Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Белоруссия островком безопасности? ― продолжил белорусский лидер. ― Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе».

Он отметил, что если белорусские граждане хотят жить в мире и безопасности, то «должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон», а также «много, честно и добросовестно работать», беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции.