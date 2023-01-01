Пхеньян, 1 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Северная Корея 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

EPA/KIM HEE-CHUL/ТАСС Пуск ракеты в КНДР

Согласно полученным данным, снаряды поразили цели в Японском море.

КНДР, как говорится в сообщении, 31 декабря 2022 года провела контрольно-проверочную стрельбу сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения ее характеристик. Три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море. Кроме того, на рассвете 1 января 2023 года Пхеньян выпустил еще один снаряд в Японском море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая позволит нанести ядерный контрудар.