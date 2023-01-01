Рубежное, ЛНР, 1 января, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли город Рубежное Луганской Народной Республики из РСЗО. Об этом 1 января сообщается в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Photographer: Cover Images HIMARS

Отмечается, что в 00:05 в направлении Рубежного было всего выпущено 3 снаряда калибра 227 мм из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. О возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось об обстреле нескольких районов города Донецка со стороны ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января.