Стокгольм, 1 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года председательство в Совете Европейского союза на срок в полгода переходит от Чехии к Швеции.

DAVID ILIFF Европейский парламент

Швеция будет председательствовать в Совете Евросоюза до 30 июня 2023 года и затем передаст его Испании.

Как ранее уточнило шведское правительство, приоритетами Швеции в этот период станут «безопасность, зеленый переход, конкурентоспособность и принципы верховенства права».

Также премьер-министр страны Ульф Кристерссон в ходе представления в шведском парламенте приоритетов правительства в работе в Совете ЕС назвал поддержку Киева одним из главных направлений работы.

Отметим, это станет третьим для Швеции председательством в Совете ЕС, ранее она была его председателем в 2001 и 2009 годах.