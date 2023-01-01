Берлин, 1 января, 2023, 09:51 — ИА Регнум. В 2022 году немецкое правительство не сумело выполнить поставленные канцлером ФРГ Олафом Шольцем цели zeitenwende в ответ на начало спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 1 января написала обозреватель издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Прошло десять месяцев, смелость и решимость, присутствовавшие в речи zeitenwende, практически испарились», — отметила она в своём материале.

При этом Бепплер-Шпаль указала, что, как она считает, действующее германское правительство не делает ничего хорошего, ни для жителей ФРГ, ни для себя самого, и также ему не удалось встать на новый путь.

«Неудивительно, что к концу года рейтинги одобрения Шольца и его правительства достигли новых антирекордов», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря из результатов опроса социологической компании YouGov для газеты Welt am Sonntag стало известно, что около трети жителей ФРГ уверены в том, что странам Запада необходимо склонять Киев к переговорам.