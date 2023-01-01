Владивосток, 1 января, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Двое детей получили тяжёлые травмы в результате дорожной аварии в Приморском крае, сообщили 1 января в пресс-службе регионального управления МВД. Пострадавших госпитализировали.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл на трассе: с КамАЗом столкнулся автомобиль Honda MDX, за рулём которого находилась женщина 43 лет. В салоне ехали девочки семи и 11 лет.

Иномарка выехала из Владивостока и направлялась в Хабаровск. Машину вынесло на встречную полосу, в результате чего она столкнулась с грузовиком. Девочки не были пристёгнуты ремнями безопасности. Пострадавшие доставлены в больницу.