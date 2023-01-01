Вашингтон, 1 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского подписать новый закон о деятельности средств массовой информации на захваченной Киевом части Украины, который ограничивает их деятельность, вызвало 1 января негативную реакцию у пользователей соцсети Twitter.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE Владимир Зеленский

Согласно указанному закону, который был принят 29 декабря, представители киевского режима получили право штрафовать и закрывать любое СМИ в случае, если им не понравится его контент.

«Я хочу вернуть свои деньги, которые отдали Украине», — написал пользователь Шон Мерфи.

«А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру», — поддержала его Линда Томас.

«Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину», — отметил ещё один пользователь.

«Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он ещё один коррумпированный политик», — уточнил Джин Цешевски.

«А США продолжают посылать Зеленскому всё больше денег», — констатировал ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря глава режима Киева Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах.

Отметим, в течение последнего времени киевским режимом был предпринят ряд мер, включая меры законодательного характера, которые существенно ограничили деятельность СМИ на захваченной Киевом территории Украины.