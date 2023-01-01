Оренбург, 1 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Пять жителей города Орска (Оренбургская область) получили травмы в результате пожара в частном доме, сообщили 1 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Среди пострадавших — один ребёнок. Инцидент произошёл в доме на улице Луначарского в 00:15 (местное время). Жильцы успели выбежать из дома, но получили травмы.

Предварительная версия случившегося — допущенные при использовании электрического оборудования нарушения.

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