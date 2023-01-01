Анкара, 1 января, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Движение судов в проливе Босфор временно остановлено, сообщили 1 января в управлении береговой охраны Турции.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Босфор

Уточняется, что движение закрыто в обоих направлениях. Причина в том, что в проливе наблюдается сильный туман.

Судоходство вернётся в штатный режим «после улучшения погодных условий», отмечает турецкое ведомство.

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Напомним, в Босфоре подобная ситуация наблюдалась в конце октября.