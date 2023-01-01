Тель-Авив, Израиль, 1 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отдать голос Киева против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации территорий Палестины отклонил глава киевского режима Владимир Зеленский из-за отказа израильской стороны поставить боевикам ВСУ системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 января сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительствах Израиля и режима Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что 30 декабря вечером состоялся телефонный разговор Нетаньяху с Зеленским, в ходе которого глава израильского правительства попросил главу Киева проголосовать против резолюции, которая призывает международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации территорий Палестины.

Также указывается, что источник в правительстве киевского режима уточнил, что в ответ на это Зеленский потребовал, чтобы новое правительство Израиля изменило свою позицию по поставкам вооружения ВСУ, предоставив Киеву системы защиты от российских высокоточных ракетных атак.

При этом уточняется, что Нетаньяху не стал брать на себя никаких обязательств в этом вопросе, заявив, что в будущем этот вопрос может быть обсуждён, что не понравилось главе киевского режима, отказавшегося голосовать против указанной резолюции и поручившего послу Киева в ООН не присутствовать на этом голосовании.

Кроме того, добавляется, что высокопоставленный источник в Тель-Авиве рассказал, что Израиль разочарован таким решением Киева. В итоге резолюция об оккупации территорий Палестины была одобрена Генассамблеей ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным вступлением в должность.