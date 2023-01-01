Париж, 1 января, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Эксплуатацию двух своих АЭС — «Хартлпул» и «Хейшэм-1», работающих на территории Британии, может прекратить Французская энергетическая корпорация EDF, пишет 1 января The Sunday Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

На эти меры французы могут пойти из-за слишком высоких налогов в Британии. EDF отмечает, что налоговая политика нынешнего британского правительства французских энергетиков не устраивает.

Эти две атомные станции должны были завершить свою работу только в марте будущего года. Но после недавнего введения британцами налога на непредвиденную прибыль для производителей электроэнергии на фоне энергетического кризиса приходится торопиться с закрытием АЭС, отмечает EDF.

Читайте также: FT: правительство Британии обложило сектор зеленой энергии новым налогом