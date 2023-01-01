Анкара, 1 января, 2023, 09:05 — ИА Регнум. По словам руководителя Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, в 2023 году на фоне усиления кризиса в сфере энергетики рынок сжиженного природного газа (СПГ) ожидает тяжёлый период. Его слова 1 января приводит турецкое издание Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Как указал глава МЭА, от энергетического кризиса пострадала не только захваченная Киевом часть Украины, но и страны Европы, так как Россия в течение десятилетий была для них значимым поставщиком.

«Кризис не закончился. 2023 год будет намного сложнее, чем нынешний», — сказал он.

Также Бирол отметил, что это, по его мнению, связано с тремя причинами, первой из которых он считает отсутствие газа из РФ в энергосистеме Европы.

Второй причиной глава МЭА назвал рекордно низкие мощности у экспортирующих СПГ стран, в результате чего количество голубого топлива на этом рынке является ограниченным, и Китай на этом фоне может перетянуть на себя основную часть мощностей США по производству СПГ, так как он является главным покупателем газа.

При этом Бирол уточнил, что считает третьей причиной разрыв спроса и предложения в Европе в 2023 году, который будет составлять 30 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря британская газета Financial Time написала, что возможность веерных отключений электроэнергии в странах Европы может стать вполне реальной на фоне энергетического кризиса, спровоцированного конфликтом на Украине.