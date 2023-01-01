Индианаполис, США, 1 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Водителя, уснувшего за рулём автомобиля, подстрелили три офицера полиции в американском городе Индианаполис в штате Индиана. Об этом 31 декабря сообщила телекомпания ABC News.

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Уточняется, что рано утром, около 04:00 по местному времени, сотрудники полиции увидели подозрительный, по их мнению, автомобиль, который стоял на подъездной дорожке возле одного из частных жилых домов. Подъехав к автомобилю вплотную, сотрудники полиции увидели в нём спящего на водительском месте человека.

Неизвестно, какими мотивами руководствовались офицеры полиции, открыв огонь по спящему мужчине. В качестве предварительной версии рассматривается заявление полицейских о том, что они увидели пистолет рядом со спящим водителем.

Получившего ранения мужчину госпитализировали, его состояние медики называют тяжёлым, но стабильным. Офицеров полиции на время разбирательств отправили в административный отпуск. Инцидент рассматривает совет по правомочности применения силы. Кроме того, профильными департаментами полиции было возбуждено несколько дел, в том числе уголовное.