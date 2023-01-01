Якутск, 1 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Сатал в пригороде Якутска, сообщили 1 января в местной администрации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Электроснабжение

Свет пропал из-за аварии на трансформаторной подстанции «Радиоцентр» в 07:25 (время местное). Приняты меры для восстановления электроснабжения Сатала.

Отмечается, что наблюдались также проблемы с электроснабжением в посёлках Марха и Жатай и частично в самом Якутске. Сейчас электричество вернулось в дома, находящиеся в пределах городского округа.