Загреб, 1 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года Хорватия официально стала 27-м членом Шенгенского региона по визам и 20-м членом еврозоны.

Photographer: Ilya Galakhov Флаг Хорватии

В результате этого евро станет в Хорватии, население которой составляет более 4,1 млн человек, государственной валютой и в течение двух недель жители страны могут использовать сразу и европейскую валюту, и хорватскую куну, которая должна быть постепенно заменена евро.

При этом ранее для перехода на валюту Евросоюза Хорватии пришлось выполнить ряд условий Брюсселя экономического характера и в том числе — стабильный обменный курс и низкий уровень инфляции.

Отметим, в последний раз расширение еврозоны было произведено в 2015 году, когда в неё вошла Литва.