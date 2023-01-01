Пекин, 1 января, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Выражение Вашингтоном озабоченности по поводу сближения Москвы и Пекина выглядит абсурдно, а комментарии политиков США на эту тему являются несоответствующими действительности. Об этом 1 января говорится в материале китайской газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

«Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнёрство [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России Владимира] Путина клеймится Белым домом как «неправильная сторона истории», что абсурдно», — отмечается в публикации.

Также автор статьи указывает, что политики Запада, пытаясь изолировать Россию и Китай от остального мирового сообщества, неправильно изображают отношения двух стран.

Кроме того, добавляется, что Россия и Китай являются для США и основными конкурентами, и потенциальными противниками, а потому углубление российско-китайского сотрудничества пошатнет гегемонию Вашингтона и именно этого и боится американский президент Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян в поздравительной телеграмме отметил, что сотрудничество Китайской Народной Республики и Российской Федерации в прошедшем 2022 году усилилось.