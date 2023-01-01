Канберра, 1 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Смертью наездника завершилось новогоднее родео в австралийском штате Южный Квинсленд. Об этом 1 января сообщает издание The Guardian.

Бык

Трагедия произошла в выставочном комплексе Warwick Showgrounds, где в канун Нового года проводилось традиционное новогоднее родео. По предварительной информации, молодой мужчина 25 лет, уроженец Нового Южного Уэльса, совершал заезд на быке, однако животному удалось сбросить наездника.

После того как молодой человек упал, его тут же атаковал разъярённый бык и нанёс наезднику несколько ударов прежде, чем его удалось отогнать от лежащего мужчины. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте, а затем доставили его в больницу.

Как уточнили врачи, бык нанёс мужчине серьёзные травмы грудной клетки, его состояние при госпитализации было критическим, спасти пострадавшего не удалось.

Из-за трагического инцидента организаторы новогодних гуляний отменили ряд мероприятий, в том числе новогодний фейерверк. Причины и обстоятельства произошедшего во время родео начала изучать полиция.