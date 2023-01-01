Москва, 1 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Предельная цена на газ с Южно-Русского и с Уренгойского месторождений установлена российским правительством, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Площадка по добыче газа

Предельная цена покупки добытого на Уренгойском месторождении газа составляет 2550 рублей за 1 тыс. куб. м и 16 370 рублей за тонну — для газового конденсата.

Предельная цена покупки добытого на Южно-Русском месторождении газа — 2390 рублей за 1 тыс. куб. м до входа в магистральный газопровод и 5464 рубля — после входа.

Напомним, 22 декабря российское руководство официально запретило Газпрому покупать газ у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea по цене выше установленного лимита.

OMV и Wintershall совместно с Газпромом разрабатывают Южно-Русское месторождение газа, также Wintershall совместно с Газпромом — Уренгойское месторождение.