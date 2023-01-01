Пхеньян, 1 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты усиливают напряжённость на Корейском полуострове, а также создают «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления сотрудничества с Южной Кореей и Японией. Об этом заявил в ходе доклада на пленуме правящей партии Северной Кореи лидер страны Ким Чен Ын, его слова 1 января приводит северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства на уровне постоянного размещения, а с другой стороны, основательно продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом «укрепления альянса», погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО», — говорится в докладе Ким Чен Ына.

При этом он указал на необходимость «придания мощного импульса» для укрепления самообороны Северной Кореи на фоне серьезных внешних вызовов и существующего состояния отношений с Южной Кореей и добавил, что Вашингтон и другие враждебные по отношению к КНДР силы «получили серьезный удар» в результате быстрого наращивания Пхеньяном военных сил и введения в официальное законодательство республики политики по обладанию ядерным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая позволит нанести ядерный контрудар.