Тайбэй, 1 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. На праздничную церемонию обратного отсчёта времени перед наступлением Нового года в Тайбэе собралось свыше 100 тысяч человек, сообщает 1 января Центральное агентство новостей Тайваня.

SElefant Шоу фейерверков на небоскрёбе «Тайбэй 101»

На площади перед городской мэрией в 19-й раз прошёл новогодний праздник фейерверков. В течение пяти минут со знаменитого небоскрёба «Тайбэй 101» было запущено 16 тысяч фейерверков, сопровождаемых световым шоу.

Перед запуском салюта состоялся концерт с участием звёзд тайваньской и южнокорейской эстрады. За праздничными мероприятиями наблюдало 110 000 горожан.

Шоу фейерверков, традиционно устраиваемое владельцем небоскрёба компанией Taipei Financial Center Corporation, в этот раз обошлось в 50 млн тайваньских долларов ($1,63 млн).

Напомним, что высота небоскрёба «Тайбэй 101» составляет 509 метров.