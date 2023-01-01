Пхеньян, 1 января, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая позволит нанести ядерный контрудар, поручил разработать лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 1 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Уточняется, что также Ким Чен Ын объявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, которые могут быть использованы для запуска ядерных боеприпасов, и в зоне их поражения будет вся территория Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости значительного увеличения количества ядерных боеголовок, имеющихся у КНДР.