Кабул, 1 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в районе международного аэропорта столицы Афганистана города Кабула. Об этом 1 января сообщило агентство Khaama Press.

Masoud Akbari Кабул

Как уточняет телеканал Al Jazeera, в результате взрыва есть убитые и раненые. На данный момент информации о числе погибших и пострадавших нет.

Никаких иных подробностей ЧП в Кабуле не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Кабула услышали взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел в шестом округе безопасности Кабула, в районе Дар-уль-Аман.