Москва, 1 января, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Россия с 1 января 2023 года приняла от Киргизии председательство в органах Евразийского экономического союза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Владимир Путин

В течение наступившего года Российская Федерация будет председателем в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС, согласно которому у получивших документы об образовании в государствах ― членах союза педагогов и юристов отпала необходимость подтверждать эти документы в России.