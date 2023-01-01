Петропавловск-Камчатский, 1 января, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Мощный пепловый выброс высотой 5500 метров зафиксировали специалисты-вулканологи на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

NASA Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса

Уточняется, что выброс пепла на вулкане Шивелуч был зафиксирован утром 1 января. Высота пеплового столба достигла 5500 метров при высоте самого вулкана 3283 метра. Пепловый шлейф распространяется на северо-восток, в сторону залива Озёрного. Населённых пунктов на пути распространения шлейфа нет.

Пеплопада в ближайших к вулкану населённых пунктах не наблюдается. Туристических групп в районе вулкана нет. В связи с активностью вулкана ему был присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.

Напомним, Шивелуч расположен на полуострове Камчатка и является самым северным действующим вулканом Камчатки. В 47 км от вулкана находится посёлок Ключи, в котором проживает около пяти тысяч человек. Шивелуч — один из самых древних вулканов Камчатки (возраст вулкана около 60–70 тыс. лет) и один из самых больших — диаметр кальдеры около 9 км. Вулкан считается труднодоступным и опасным во время извержения, поэтому туристических групп к его склонам не организовывается.