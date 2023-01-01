Донецк, 1 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима в ночь на 1 января вновь подвергли обстрелам несколько районов Донецка. Об этом 1 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Отмечается, что обстрел Киевского и Ворошиловского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 04:00 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено 25 ракет из РСЗО.

Также указывается, что в 04:09 киевские нацисты выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 04:10 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что города Донецк, Горловка и Макеевка были обстреляны киевскими боевиками в первые часы после наступления нового года.