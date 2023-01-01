Сеул, 1 января, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Южная Корея инвестирует 6,7 трлн вон ($5,3 млрд) в научные исследования в 2023 году, сообщает 1 января информационное агентство Рёнхап.

(сс) Michell Zappa Сеул

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий заявило, что выделенная сумма увеличилась на 3,9% по сравнению с 2021 годом.

Из общей суммы около 3,4 трлн вон ($2,7 млрд) было выделено на ключевые технологии будущего, такие как искусственный интеллект, системные полупроводники, передовые биотехнологии и беспроводные сети 6G. Предстоящие космические проекты, в том числе третий запуск «Нури», первой отечественной космической ракеты, также идут по графику.

Министерство заявило, что потратит 2,1 трлн вон ($1,66 млрд) на развитие фундаментальных научных исследований для поддержки молодых ученых в разработках искусственного интеллекта, в аэрокосмической и полупроводниковой отраслях, а также на создание государственного инновационного исследовательского центра.

Около 461,8 млрд вон ($365 млн) будет потрачено на создание научной инфраструктуры, а министерство инвестирует 327,9 млрд вон ($259 млн) в развитие кадров высшего уровня.

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий заявило, что правительство создаст инновационную систему исследований и разработок, чтобы побудить компании с самого начала участвовать в проектах с высоким риском в научно-техническом секторе и коммерциализировать результаты исследований.

Правительство Южной Кореи объявило о своих долгосрочных планах по поддержке исследований и разработок и продвижению 12 выбранных стратегических технологий, включая полупроводники и дисплеи, аккумуляторные батареи и усовершенствованную мобильную связь, тем самым усилив позиции страны в таких значимых для экономики сферах.