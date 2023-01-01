Хабаровск, 1 января, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в деревянном частном доме в Хабаровском крае. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Трагедия произошла в селе Фёдоровка в доме, расположенном на Набережной улице. По предварительным данным, хозяева дома пригласили в гости знакомого, чтобы вместе встретить Новый год. В разгар застолья в доме произошло возгорание, в результате погибли находившиеся в доме хозяева и гость.

По факту гибели людей назначена процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности. Следователь провёл осмотр места происшествия, назначил необходимые экспертизы, опросил очевидцев произошедшего с целью установления причин и обстоятельств трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.