Донецк, 1 января, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Мальчик, которому исполнилось три месяца, и двое взрослых получили ранения в результате обстрелов киевскими боевиками города Донецка в ДНР. Об этом 1 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Как уточнил глава Донецка, при обстреле киевскими боевиками Ворошиловского района Донецка ранения получили трёхмесячный мальчик, девушка 2003 года рождения и женщина 1975 года рождения.

Кроме того, Кулемзин отметил, что в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка произошли прямые попадания в квартиру многоквартирного дома и в кровлю двух многоквартирных домов, расположенных на улицах Горького и Артёма, повреждено отопление в трёх многоквартирных домах, повреждено остекление во многих многоквартирных домах, а также повреждения получили автомобили, припаркованные на улице Артёма.

Также Кулемзин отметил, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка были повреждены кровля и бытовая техника в складском помещении.