Первомайск, ЛНР, 1 января, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате обстрела киевскими боевиками больницы в городе Первомайске в ЛНР. Об этом 1 января сообщила заместитель главврача больницы Татьяна Ковалёва в беседе с РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Первомайск

Как уточнила Ковалёва, среди погибших при обстреле со стороны ВСУ — пациенты и медицинский персонал больницы. При этом заместитель главврача пояснила, что число погибших может возрасти, так как сейчас ведётся разбор завалов.

По словам Ковалёвой, киевские боевики ударили по больнице тремя залпами с интервалом в 30–40 минут между ними. При этом, как особо подчеркнула зам. главврача, в больнице находились пятеро детей с матерями, в том числе новорожденный. Среди них никто не пострадал.

«Подлость была в том, что украинцы явно рассчитывали, что в это время мы уже будем эвакуировать раненых и разбирать завалы, то есть число жертв увеличится. Причем били очень точными, как мы знаем, ракетами», — указала Ковалёва.

Также заместитель главврача отметила, что несколько пациентов больницы получили повторные ранения при обстреле, однако точное количество раненых назвать затруднительно, так как их срочно эвакуировали в другие больницы Первомайска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле города Макеевки в ДНР пострадали 15 человек.