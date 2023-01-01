Вашингтон, 1 января, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Население планеты за 2022 год увеличилось на 79 млн человек, сообщает 31 декабря телеканал Fox News.

George Shuklin Люди

Такие данные привело Национальное бюро переписи США. По его подсчётам, на 1 января 2023 года в мире должно проживать почти 8 млрд человек, а точнее, 7 942 645 086.

В январе 2023-го каждую секунду на планете будут происходить 4,3 рождения и 2 смерти.

В США население увеличится на 2022 год на 0,5% до примерно 334 233 854 человек, при этом один человек рождается каждые девять секунд, один человек умирает каждые 10 секунд и один человек присоединяется к населению каждые 32 секунды за счёт иммиграции. Сочетание рождений, смертей и международной иммиграции увеличивает население США на одного человека каждые 27 секунд.

Напомним, что приведённые подсчёты Бюро переписи США не совпадают с данными ООН, которая ещё 15 ноября объявила о достижении населением Земли численности в 8 млрд человек.