Лондон, 1 января, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Воздержание от употребления спиртных напитков всего на один месяц значительно улучшит физическое и психологическое здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в интервью газете The Daily Telegraph.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Алкоголики

Она напомнила, что злоупотребление алкоголем приводит к повышению кровяного давления и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Карни, в случае долгого отказа от алкоголя давление нормализуется, а риск патологий значительно падает.

Кроме того, врач подчеркнула, что употребление спиртного негативно влияет на сон и психическое состояние человека. Она подчеркнула, что 56% жителей Британии утверждают, что выпивают, чтобы расслабиться.

Однкако, как отметила Карни, такие действия ведут к серьезному ухудшению ментального здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент России Владимир Путин заявил, что для стимулирования граждан не употреблять спиртные напитки необходимо развернуть пропаганду здорового образа жизни, а не повышать цены на алкоголь.

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