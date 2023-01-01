Белград, 1 января, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Клуб на воде (сплав) Freestyler затонул в новогоднюю ночь в Белграде. Об этом 1 января сообщил портал Nova. rs.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

Популярный в молодёжной среде клуб на воде стал тонуть в момент, когда в помещении клуба собралось множество людей, празднующих наступление нового года. После того, как сплав начал тонуть, людей эвакуировали.

В результате инцидента пострадала одна девушка, ей была оказана медицинская помощь, пострадавшая получила лёгкие травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Как уточнили очевидцы произошедшего, половина дебаркадера, на котором располагалось популярное заведение, оказалась под водой. Людям пришлось покидать клуб по колено в воде.

Отмечается, что клубы на воде очень популярны в Сербии. Их размещают на старых дебаркадерах, плавучих платформах, баржах и сплавах. Поскольку такие заведения не попадают ни под одну юрисдикцию, они остаются уже несколько десятилетий в «серой зоне» с точки зрения пожарной безопасности, норм безопасного поведения на воде и других.