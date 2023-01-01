Бейрут, 1 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. ВМС Ливана и миротворцы ООН спасли более 200 мигрантов с лодки, затонувшей в Средиземном море через несколько часов после того, как она покинула северное побережье Ливана, сообщает 31 декабря Associated Press.

Irish Defence Forces Беженцы

В заявлении ливанских военных говорится, что судно перевозило людей, которые пытались незаконно покинуть территориальные воды Ливана. Сообщается, что в поисково-спасательной операции участвовали три корабля ВМС Ливана и корабль Временных сил ООН в Ливане. Спасены в общей сложности 232 человека. Два человека, женщина и ребёнок, погибли.

По имеющимся данным, лодка отплыла поздно ночью 30 декабря из североливанского порта Триполи.

Силы безопасности Ливана работают над тем, чтобы не допустить, чтобы мигранты направлялись в Европу столь опасным способом. Но экономический кризис, начавшийся в Ливане в октябре 2019 года, привёл к тому, что всё больше людей, и в первую очередь проживающие в Ливане беженцы из Сирии, пытаются покинуть страну. Так, верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил, что число случаев нелегального выезда из Ливана морским путём за последний год выросло на 73%.

Напомним, что 21 сентября около сирийского порта Тартус перевернулась лодка с сирийскими беженцами. Тогда погибли не менее 94 человек.