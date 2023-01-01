Ла-Пас, 1 января, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Арест губернатора боливийского департамента Санта-Круси Луиса Фернандо Камачо вызвал протест среди местных жителей, которые решили выйти на демонстрацию, закончившуюся беспорядками, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Протестующие били витрины, жгли автомобили и блокировали дороги в рамках 24-часовой забастовки. С наступлением темного времени они подожгли автомобили и шины, а также начали бросать фейерверками в сотрудников полиции.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Луис Фернандо Камачо был задержан 28 декабря. Полиция не стала уточнять причины ареста. Сторонники губернатора связали задержание политика с недавними акциями протеста, которые были поддержаны им.