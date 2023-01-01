Вашингтон, 1 января, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оставил в своем микроблоге запись, что он «готов делать дела в 2023 году», что с иронией оценили многие читатели его официального канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В сообщении американского лидера также размещена фотография, на которой он поднимается по ступенькам на фоне зеленой лужайки на территории Белого дома. При этом в руках Байден держит стакан кофе и папку с документами.

Пользователь Boomer Mays в комментарии к сообщению задался вопрос, знает первая леди США Джилл Байден, что ее супруг на улице. Читатель микроблога выразил уверенность, что глава Белого дома «идет не в ту сторону».

Пользователь Oclasus спросил Байдена, что тот смог сделать в 2022 году. Читатель под ником MatthewJshow в свою очередь отметил, что его пугает сообщение президента.

Пользователь Year Zero — Rory Biller поинтересовался, означает ли пост Байдена, что американский лидер научится самостоятельно менять подгузники в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Federalist написало, что постоянные ошибки Джо Байдена говорят о серьезных проблемах со здоровьем у главы государства, что угрожает национальной безопасности.