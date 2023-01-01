Бразилиа, 1 января, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Встречи с главами делегаций России и Украины провёл избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом 31 декабря сам политик написал в своём Twitter.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

Лула да Силва встретился с главами делегаций Москвы и Киева накануне церемонии инаугурации. Как уточнил сам да Силва, во время встречи с возглавляющей российскую делегацию председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко он «выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта».

Кроме того, Лула да Силва сообщил и о встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко, возглавляющей делегацию из Киева. Как пояснил бразильский политик, он будет говорить со всеми ради мира.

Стоит отметить, что избранный главой Бразилии Лула да Силва неоднократно высказывался за то, чтобы решить конфликт на Украине путём диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в столицу Бразилии для участия в церемонии инаугурации президента Лулы да Силвы, которая назначена на 1 января.