Вашингтон, 1 января, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Тысячи страниц опубликованных финансовых документов из налоговых деклараций Дональда Трампа позволили прийти к выводам, что экс-президент был не совсем честен в своих ранее делавшихся заявлениях, сообщает 31 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В частности, во время президентских дебатов 2020 года Трампа, магната в сфере недвижимости и СМИ с деловыми интересами на нескольких континентах, спросили о наличии банковского счёта в Китае. Он сказал, что закрыл его до того, как начал свою президентскую кампанию 2016 года — заявление, которое показывают его налоговые декларации, не соответствует действительности.

«Банковский счет был открыт в 2013 году. Я полагаю, он был закрыт в 2015 году», — сказал Трамп во время дебатов. «Я думал о заключении сделки в Китае. Как и миллионы других людей, я думал об этом. Я решил этого не делать».

Однако в налоговых декларациях сообщается, что у Трампа был банковский счет в Китае в 2015, 2016 и 2017 годах.

Напомним, что Трамп пытался воспрепятствовать передаче своих налоговых деклараций Конгрессу и даже жаловался в Верховный суд США. Однако, 29 декабря налоговые декларации бывшего президента были опубликованы.