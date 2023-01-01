Вашингтон, 1 января, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин в ходе игры за «Вашингтон Кэпиталз» забил три шайбы в игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» и сократил отставание от лучшего снайпера чемпионата канадца Уэйна Гретцки до 88 голов.

Michael Miller Александр Овечкин

Он довел общее количество своих голов в НХЛ до 805. На счету Гретцки 894 гола.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Александр Овечкин в игре его команды с клубом «Оттава Сенаторз» стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу бросков. Российский хоккеист сделал в общей сложности 6211 бросков и обошел канадца Рэя Бурка, который удалось совершить 6209 бросков.

23 декабря Александр Овечкин по результатам матча с «Виннипег Джетс» обогнал по числу заброшенных в ворота шайб канадского хоккеиста Горди Хоу, занимавшего второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.